Etats-Unis et Chine d'accord pour des discussions sur "une croissance économique équilibrée"

Les Etats-Unis et la Chine ont convenu d'avoir des "échanges intensifs sur une croissance équilibrée", selon un communiqué du département du Trésor américain publié samedi à l'issue de deux jours d'entretiens entre la secrétaire au Trésor Janet Yellen et son homologue chinois He Lifeng à Canton (appelé aussi Guangzhou). Ces échanges à venir représentent une nouvelle tentative pour stabiliser les relations tendues entre les deux premières économies mondiales depuis la rencontre entre les présidents Joe Biden et Xi Jinping en novembre dernier.

"Ces échanges faciliteront une discussion sur les déséquilibres macroéconomiques et j'ai l'intention de profiter de cette occasion pour plaider en faveur de conditions équitables pour les travailleurs et les entreprises américains", a déclaré Mme Yellen dans un communiqué séparé. La visite de Mme Yellen, sa deuxième en Chine en un an, intervient alors que Washington et Pékin s'opposent sur nombre de sujets, comme l'accès aux technologies de pointe, l'avenir de Taïwan ou l'application vidéo TikTok.

Des "conséquences importantes"

La secrétaire américaine au Trésor a aussi mis en garde samedi les entreprises chinoises qui apporteraient de l'aide à la Russie et son industrie de défense dans la guerre en Ukraine. Mme Yellen a souligné que "les entreprises, notamment chinoises, ne doivent pas apporter de soutien matériel à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, à l'industrie russe de défense" et menacé de "conséquences importantes" celles qui le feraient, selon un communiqué.

Janet Yellen est arrivée en Chine jeudi pour quatre jours , avec une première étape à Canton (sud), puis devait se rendre à Pékin samedi. Vendredi, la secrétaire américaine au Trésor avait affirmé que les subventions versées par Pékin à l'industrie représentaient "un risque pour la résilience économique mondiale", en créant une "surcapacité" de production.