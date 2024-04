Etats-Unis : deux morts et six blessés dans une fusillade à Memphis

Deux personnes ont été tuées et six autres blessées dans une fusillade survenue lors d'une fête de quartier samedi à Memphis aux États-Unis, a rapporté la police locale. Deux individus ont été retrouvés morts sur les lieux et un des six blessés est hospitalisé "dans un état critique", a écrit sur le réseau social X la police de la ville de Memphis, située dans l'Etat du Tennessee (sud-est). La fusillade a eu lieu lors d'une fête de quartier non autorisée qui a rassemblé quelque 200 à 300 personnes près du parc Orange Mound de Memphis, ont ajouté les forces de l'ordre.

120 fusillades de masse depuis le 1er janvier 2024

Avec plus d'armes à feu que d'habitants, les États-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés. Les fusillades y sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs ont jusqu'à présent été impuissants à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés à leurs armes.

L'ONG Gun Violence Archive, qui qualifie de fusillades de masse celles qui ont fait au moins quatre morts ou blessés, en a décompté 120 depuis le 1er janvier aux États-Unis. En 2023, 656 fusillades de masse ont été recensées.