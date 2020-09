États-Unis : ciel d'apocalypse à San Francisco à cause d'incendies historiques

San Francisco et d'autres régions de la côte ouest des États-Unis se sont réveillées mercredi sous un ciel orange sombre digne d'une scène d'apocalypse, à cause de la fumée des incendies qui continuent de ravager la Californie. Le mélange de brouillard et de fumée donnait à la ville une atmosphère surréaliste comme si le soleil ne s'était pas levé de la journée. En circulant dans les rues de San Francisco vers midi - phares allumés - on pouvait apercevoir des habitants travaillant sur leur ordinateur à la lumière de leurs lampes, pour y voir clair dans les ténèbres rougeoyantes.

Autres photos dingues, prises par un habitant français de San Francisco. pic.twitter.com/UcJbVzvFcY — Xavier Yvon (@xavieryvon) September 9, 2020

Un ciel qui ressemble "à ce qui se passe pendant une éclipse totale"

Arthur, chercheur en biologie, et Audrey, institutrice, sont deux Français qui habitent dans la ville. "L'atmosphère est assez apocalyptique", racontaient-ils au micro d'Europe 1. Le ciel, rouge-orangé, ressemble "à ce qui se passe pendant une éclipse totale, sauf que ça dure depuis le lever du jour", expliquait Arthur. "Sans doute je regarde trop de films, mais je m'attends à voir un monstre ou un zombi surgir dans les rues à n'importe quel moment".

© Philip Pacheco / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Ça donne le sentiment soit qu'il est 21 heures, soit qu'il est cinq heures du matin"

Conséquence de ce ciel opaque, les rayons du soleil ne passaient pas. Malgré les couleurs chaudes, il faisait très frais dans l'après-midi à San Francisco. "Toutes les lumières étaient allumées", poursuit Audrey. Dans son école, la photo de classe, prévue mercredi, a été annulée. "Les enfants n'avaient pas forcément envie d'aller jouer dehors parce qu'on ne voit rien du tout. Ça donne le sentiment soit qu'il est 21 heures, soit qu'il est cinq heures du matin", dit-elle.

© BRITTANY HOSEA-SMALL / AFP

Les incendies ravagent la côte Ouest

Plus d'une vingtaine d'incendies faisaient rage en Californie, et près d'un millier de pompiers combattaient le feu baptisé Creek Fire dans la région de Fresno, dans le nord de l'État, qui s'est propagé sur plus de 56.000 hectares. Les foyers s'étendaient de la frontière avec le Canada, dans l'État de Washington, jusqu'à la frontière mexicaine, près de San Diego (Californie), où près de 7.000 hectares sont partis en fumée, selon les autorités locales.