États-Unis : au moins quatre morts après des tirs lors d'une fête d'anniversaire d'adolescent

Au moins quatre personnes sont décédées et d'autres ont été blessées après qu'un tireur a ouvert le feu lors d'une fête d'anniversaire d'adolescent dans une ville du sud des Etats-Unis, ont annoncé dimanche la police et des médias locaux. Les tirs se sont produits vers 22H30 samedi (03H30 heure locale dimanche) à Dadeville, petite localité de l'Alabama, ont précisé les autorités locales dans un communiqué, sans indiquer si un suspect était en garde à vue. Le mobile reste également à éclaircir, mais les enquêteurs pensent qu'une altercation a mené à ce drame, d'après la chaîne locale WRBL.

Les tirs visaient une salle du centre-ville dans laquelle une adolescente fêtait son seizième anniversaire, a précisé le journal Montgomery Advertiser. Son frère, un lycéen, fait partie des personnes tuées, a déclaré leur grand-mère au quotidien. "Les crimes violents n'ont pas leur place dans notre Etat", a réagi la gouverneure de l'Alabama Kay Ivey, faisant part de sa "douleur" sur Twitter. La républicaine a affirmé être "tenue informée" par les forces de l'ordre. Une conférence de presse est prévue dimanche matin.

Un adulte sur trois possède au moins une arme

Les Etats-Unis paient un très lourd tribut à la dissémination des armes à feu sur leur territoire et à la facilité avec laquelle les Américains y ont accès. Samedi soir, d'autres tirs ont fait au moins deux morts et quatre blessés dans un parc de Louisville, dans le Kentucky (centre-est), selon la police locale. C'est dans cette ville qu'un jeune homme avait ouvert le feu lundi dans la banque qui l'employait, tuant cinq personnes. Il avait diffusé des images de l'attaque en direct sur internet. Fin mars, une personne avait ouvert le feu dans une école primaire privée de Nashville, dans le Tennessee voisin, tuant trois enfants de 9 ans et trois employés avant d'être abattue par la police.

Le pays compte davantage d'armes individuelles que d'habitants. Un adulte sur trois possède au moins une arme et près d'un adulte sur deux vit dans un foyer où se trouve une arme. La conséquence de cette prolifération est le taux très élevé de décès par arme à feu aux Etats-Unis, sans comparaison avec celui des autres pays développés. Il faut désormais que le nombre de victimes soit particulièrement important ou les circonstances particulièrement marquantes pour qu'elles suscitent un intérêt médiatique national. L'histoire américaine récente est en effet jalonnée de tueries, sans qu'aucun lieu de la vie quotidienne ne semble à l'abri, de l'entreprise à l'église, du supermarché à la discothèque, de la voie publique aux transports en commun.