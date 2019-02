États-Unis : arrestation d'un couple vegan dont le bébé allait mourir de dénutrition

Un couple vegan a été arrêté mercredi à Titusville, en Floride, alors que leur bébé âgé de cinq mois allait mourir de dénutrition. Julia French, 20 ans, et Robert Buksey, 31 ans, ont été incarcérés et l'enfant hospitalisé rapporte Les Dernières Nouvelles d'Alsace, se basant sur une information d'ABC.

Je n'avais jamais vu un enfant à un tel niveau, aussi proche de la mort". Selon les enquêteurs, l'enfant était dans un état léthargique et sa malnutrition et sa déshydratation étaient tellement avancées qu'il avait des difficultés à maintenir sa température corporelle et son taux de sucre. "Je n'avais jamais vu un enfant à un tel niveau, aussi proche de la mort", a soufflé une enquêtrice à ABC. Le petit garçon avait les yeux enfoncés et ses côtes étaient apparentes. Il n'avait semble-t-il pris qu'un peu plus de 400 grammes depuis sa naissance.

De potentielles séquelles à vie. Toujours selon les enquêteurs, le médecin de famille avait pourtant établi un régime vegan pour le bébé, régime qui fonctionnait bien. Mais, sans que l'on sache pourquoi et sans que les parents puissent fournir d'explication, ils l'ont arrêté pour nourrir leur enfant avec de la purée à base de pommes de terre. Hospitalisé mercredi, l'enfant avait gagné plus de 200 grammes jeudi en étant alimenté par sonde. Il pourrait garder des séquelles à vie de sa dénutrition.