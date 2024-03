États-Unis : après un vote au Congrès, la menace d'une interdiction de TikTok se précise

La menace d'une interdiction de TikTok se précise jeudi aux États-Unis au lendemain de l'adoption par la Chambre américaine des représentants d'une proposition de loi qui demande au réseau de couper les liens avec la Chine. C'est un développement majeur pour la plateforme, même si l'issue du vote à venir au Sénat reste incertaine.

Face à cette menace, le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a appelé ses 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis à réagir massivement. "Faites-vous entendre", a-t-il lancé sur TikTok et sur le réseau social X après le vote, à moins de huit mois de l'élection présidentielle de novembre. "Nous ne cesserons pas de vous défendre et nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir, y compris en exerçant nos droits légaux, pour protéger cette formidable plateforme que nous avons construite avec vous", a-t-il ajouté.

Le dirigeant a aussi estimé que la loi mettait en danger "300.000 emplois" aux États-Unis, menaçant notamment de priver des "petites entreprises qui dépendent de TikTok" de "milliards de dollars" de revenus. TikTok est depuis plusieurs mois dans le collimateur des autorités américaines, de nombreux responsables estimant que la plateforme de vidéos courtes et divertissantes permet à Pékin d'espionner et de manipuler les citoyens. La société a nié, à plusieurs reprises, avoir transmis des informations aux autorités chinoises et assuré qu'elle refuserait toute requête éventuelle en ce sens.

Un processus "secret"

Le texte de loi, adopté à une large majorité de 352 voix sur 432 élus, "n'interdit pas TikTok", a fait valoir le chef de file des démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries. "Il vise à solutionner des questions légitimes de sécurité nationale et de protection des données liées aux rapports du Parti communiste chinois avec un réseau social", a-t-il expliqué.

"Ce processus a été mené en secret et le texte présenté en urgence pour une raison : il s'agit d'une interdiction", a réagi un porte-parole de TikTok auprès de l'AFP. "Nous espérons que le Sénat va prendre en compte les faits, écouter ses administrés et réaliser l'impact (qu'une interdiction aurait) sur l'économie".

Le vote "qui a réuni des élus des deux partis, montre l'opposition du Congrès aux tentatives de la Chine communiste d'espionner et de manipuler les Américains et constitue un signe de notre détermination à dissuader nos ennemis", a déclaré le président républicain de la Chambre, Mike Johnson.

Pékin dénonce "les méthodes de voyou" de Washington

La Chine a dénoncé jeudi des "méthodes de voyou" après un vote au Congrès américain qui renforce une menace d'interdiction aux États-Unis de l'application chinoise TikTok, au nom de la sécurité nationale. "Si un soi-disant prétexte de sécurité nationale peut être utilisé pour écarter arbitrairement des entreprises performantes d'autres pays, alors il n'y a plus d'équité ni de justice", a fustigé Wang Wenbin, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, ajoutant : "Quand quelqu'un voit une bonne chose d'une autre personne et veut la lui prendre, ce sont tout à fait des méthodes de voyou".