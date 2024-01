Espionnage : l'Azerbaïdjan appelle la France à cesser toute "ingérence" dans ses affaires internes

L'Azerbaïdjan a appelé mercredi la France à cesser toute "ingérence" dans ses affaires internes, après l'arrestation d'un Français accusé d'espionnage par Bakou, qui a été dénoncée par Paris comme "arbitraire". Les affirmations de la diplomatie française selon lesquelles "le citoyen de ce pays a été arrêté sans aucune raison sont tout à fait infondées", a déclaré le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères dans un communiqué.

Une détention jugée "arbitraire" par Paris...

La France a jugé mardi "arbitraire" la détention en Azerbaïdjan de Martin Ryan, un ressortissant français accusé d'espionnage et arrêté début décembre par les autorités azerbaïdjanaises, et a demandé sa libération immédiate. "Cette déclaration infondée constitue une déformation de la réalité et une nouvelle tentative d'ingérence dans les affaires internes d'Azerbaïdjan et dans un processus d'enquête légitime", a réagi le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères.

"Une nouvelle fois, nous appelons la partie française à cesser son ingérence dans les affaires internes d'Azerbaïdjan", a-t-il souligné. Soupçonné d'avoir commis des actes d'"espionnage", Martin Ryan a été arrêté le 4 décembre, puis placé en détention pour une durée de quatre mois, selon la diplomatie azerbaïdjanaise. Depuis son arrestation, des responsables consulaires de l'ambassade de France à Bakou lui ont rendu visite à plusieurs reprises et "ont toutes les informations sur l'enquête", assure le communiqué.

... alors que les relations s'enveniment entre la France et l'Azerbaïdjan

L'affaire, qui avait fuité il y a quelques jours dans des médias en ligne, notamment en Azerbaïdjan, intervient alors que les relations s'enveniment entre Paris et Bakou. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev reproche à la France de soutenir l'Arménie dans le conflit qui oppose Erevan et Bakou. En novembre, il avait accusé Paris de "préparer le terrain pour une nouvelle guerre" dans le Caucase en "armant" l'Arménie, après l'annonce de la vente à Erevan d'équipements français pour sa défense sol-air.

De son côté, Paris avait accusé des acteurs liés à l'Azerbaïdjan d'avoir mené une campagne de manipulation visant à porter atteinte à la réputation de la France avant les jeux Olympiques 2024. En décembre, les tensions étaient montées d'un cran avec l'expulsion réciproque de deux diplomates, une affaire liée à l'arrestation de Martin Ryan, selon le communiqué de la diplomatie azerbaïdjanaise.