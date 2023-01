Espagne : un sacristain tué dans une attaque à l'arme blanche, plusieurs blessés dont un prêtre

Un sacristain a été tué et plusieurs personnes blessées dont un prêtre dans une attaque à l'arme blanche mercredi soir dans une église d'Algésiras, dans le sud de l'Espagne, ont indiqué les autorités. "L'attaque à l'arme blanche" s'est produite "peu avant 20H00" dans l'église de San Isidro d'Algésiras, a indiqué le ministère de l'Intérieur et non dans celle de San Lorenzo, comme il avait indiqué dans un premier temps par erreur. Une personne a été tuée à l'extérieur de l'église et une blessée dans l'église, a ajouté le ministère.

L'assaillant armé d'une machette

Une source policière a indiqué à l'AFP que la personne tuée était un sacristain tandis que l'un des blessés était un prêtre. Selon cette source, l'assaillant était vêtu d'une djellaba et a "crié quelque chose" au moment de l'attaque. Des médias locaux, se basant sur des témoignages, indiquent que l'assaillant était armé d'une machette avec laquelle il a tué le sacristain.

"Les faits sont analysés et font l'objet d'une enquête. Il n'est pas possible pour le moment de déterminer la nature de l'attaque", a assuré pour sa part le ministère de l'Intérieur.