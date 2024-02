Espagne : reçus au ministère, les agriculteurs maintiennent leur mobilisation

Les trois principaux syndicats agricoles espagnols ont annoncé vendredi qu'ils poursuivaient leur mobilisation à l'issue d'une réunion avec le ministre de l'Agriculture, qui s'est engagé à "travailler" pour répondre à la crise du secteur. Le mouvement des agriculteurs espagnols prendra fin "dès que nous aurons des mesures concrètes" sur la politique agricole, "au service" des agriculteurs, a souligné lors d'un point presse la vice-présidente de l'Union des petits agriculteurs (UPA), Montserrat Cortiñas.

"La campagne doit se faire entendre"

Un message relayé par les deux autres syndicats majoritaires, la Coag et l'Asaja. "La campagne doit se faire entendre", a justifié José Manuel Cebollada, vice-présidente de l'Asaja, en estimant que la politique agricole actuelle protégeait plus "l'environnement" que les "droits des agriculteurs". Cette réunion avait été convoquée en urgence par le ministre Luis Planas, désireux de faire retomber la pression dans le secteur espagnol, qui a annoncé mardi rejoindre le mouvement de colère européen avec une série de manifestations "dans les prochaines semaines".

S'exprimant à l'issue de la rencontre, le responsable socialiste a dit comprendre la colère des agriculteurs et s'est engagé à défendre une plus grande "simplification" administrative face à l'"accumulation des normes" fixées par la politique agricole commune (PAC). Il s'agit "d'identifier quelles procédures bureaucratiques peuvent être réduites", a-t-il souligné, en égratignant l'attitude de Bruxelles vis-à-vis de la colère agricole. "Si nous sommes ici, c'est parce que la Commission (européenne) n'a pas été capable jusqu'à présent de dialoguer avec le secteur", a-t-il jugé.

Les syndicats espagnols dénoncent "une frustration et un malaise croissants" en raison "de la bureaucratie étouffante générée par les réglementations européennes", et de la "concurrence déloyale" des produits venant de l'extérieur de l'UE, qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes. Depuis l'annonce de mardi, plusieurs rassemblements ont eu lieu, notamment à Leon, Zamora et Avila, dans le nord et le centre du pays. D'autres manifestations sont prévues le 13 février à Barcelone, le 14 février en Andalousie et en Castille-la-Manche, et le 21 février à Madrid.

L'Espagne, souvent qualifiée de "potager de l'Europe", est le premier exportateur européen de fruits et légumes. Le secteur agricole espagnol y est néanmoins en difficulté, en raison principalement de la sécheresse qui sévit depuis trois ans dans le pays.