Enquête russe : le rapport Mueller publié, Trump pas exonéré des soupçons d'entrave

Après des mois d'investigation, le rapport final de l'enquête russe a été publié jeudi. Le document de 400 pages, expurgé de ses données confidentielles, confirme l'absence de collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie. Le procureur spécial Robert Mueller, chargé de l'enquête, n'est cependant pas "en mesure" d'exonérer le président américain des soupçons d'entrave à la justice. Selon le rapport, Donald Trump a ainsi cherché à limoger le procureur spécial au cours de l'année 2017.

Pas d'entente entre l'équipe de campagne de Trump et la Russie

Comme attendu, le rapport final sur l'enquête russe établit l'absence d'entente entre l'équipe de campagne électorale de Donald Trump et la Russie. Le président américain s'est aussitôt réjoui de cette annonce, dénonçant une "arnaque". "C'est un bon jour pour moi", a lancé Donald Trump à la Maison-Blanche.

Plus tôt, le président américain avait exulté sur Twitter en faisant une référence à la célèbre série "Game of Thrones". "Pas de collusion, pas d'obstruction. Pour les rageux et les démocrates de la gauche radicale, c'est Game Over", était-il écrit sur une image de lui imitant une affiche de la série, où on le voit de dos sur fond d'un épais brouillard.

Le président américain a cherché à limoger le procureur Mueller

Donald Trump n'est cependant pas exonéré des soupçons d'entrave à la justice. Le président américain a ainsi cherché à limoger le procureur spécial Mueller en juin 2017. Selon le rapport, Donald Trump a "ordonné" au chef des services juridiques de la Maison-Blanche, Don McGahn, d'accuser Robert Mueller de "conflits d'intérêt" et de demander "sa révocation". Une demande à laquelle Don McGahn a refusé de se plier.

"Si nous étions sûrs, après une enquête rigoureuse, que le président n'a clairement pas commis d'entrave à la justice, nous le dirions. Sur la base des faits et des standards légaux applicables, nous ne sommes pas en mesure de prononcer ce jugement", a écrit le procureur Mueller.