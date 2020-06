Enfant français jeté du Tate Modern : prison à vie pour l'accusé

La justice britannique a condamné vendredi à la prison à vie, avec un minimum de 15 ans, un jeune homme de 18 ans qui avait jeté en août dernier un enfant français de six ans du dixième étage du musée Tate Modern à Londres.

"Un grave danger pour le public"

Dans les motivations de sa décision, la présidente de la cour criminelle de l'Old Bailey a retenu la préméditation et la dangerosité de l'accusé Jonty Bravery, souffrant de lourds problèmes psychiatriques et âgé de 17 ans au moment des faits, qui était jugé pour tentative de meurtre. Elle a souligné la gravité des blessures dont souffre la victime, dont la vie "ne sera plus jamais la même". "Ce que vous avez fait et la manière dont vous avez agi avant et depuis les faits prouvent que vous représentez et continuez de représenter un grave danger pour le public", a-t-elle souligné.

Le 4 août 2019, Jonty Bravery avait poussé l'enfant, alors âgé de six ans, par dessus la rambarde de la plateforme d'observation du musée d'art moderne situé sur la rive sud de la Tamise. Le jeune garçon était retombé sur un toit du cinquième étage, une trentaine de mètres plus bas. Il a subi une hémorragie cérébrale et de multiples fractures, à la colonne vertébrale, aux jambes et aux bras. "On ne sait pas s'il guérira totalement", a déclaré la procureure Deanna Heer jeudi lors de l'audience, où l'accusé a comparu par visioconférence depuis l'hôpital de haute sécurité de Broadmoor (sud de l'Angleterre).

Atteint d'autisme

L'accusé, atteint d'autisme et de troubles de la personnalité, était pris en charge par une institution spécialisée. Présentant un comportement violent, il avait montré des signes d'amélioration dans les mois qui précédaient les faits, si bien qu'il a pu bénéficier de permissions où il pouvait sortir seul, pour une durée de quatre heures.

Le jour des faits, il avait d'abord cherché à acheter un ticket pour la plateforme d'observation du Shard, le plus haut gratte-ciel au Royaume-Uni. Mais il n'avait pas assez d'argent. Après avoir demandé où trouver un immeuble haut à proximité, il s'était dirigé vers la Tate Modern et sa plateforme ouverte au public.

Plusieurs témoins ont décrit le comportement étrange du jeune homme, qui s'est dirigé vers l'enfant qui s'était un peu éloigné de ses parents. Avant de réaliser ce qui venait de se produire, le père de l'enfant a un instant cru à une plaisanterie, pensant qu'il y avait un filet en dessous.