En pleine controverse, Michelle Obama défend la "diversité" des Etats-Unis

L'ancienne Première dame des Etats-Unis Michelle Obama est montée au créneau vendredi après plusieurs jours de polémiques liées à des propos du président Donald Trump visant plusieurs élues du Congrès issues de minorités. Pour elle, la "grandeur" de l'Amérique vient de sa "diversité". "Ce qui fait vraiment la grandeur de notre pays, c'est sa diversité", a tweeté Michelle Obama, faisant une allusion à peine déguisée au slogan de Donald Trump pour la campagne présidentielle de 2016 : "Rendre à l'Amérique sa grandeur".

"J'ai vu cette beauté de tellement de façons différentes au fil des années", a-t-elle poursuivi. "Que nous soyons nés ici ou que nous ayons cherché refuge ici, il y a une place pour nous tous". "Nous devons nous souvenir que ce n'est pas mon Amérique ou votre Amérique. C'est notre Amérique", a-t-elle conclu.

What truly makes our country great is its diversity. I’ve seen that beauty in so many ways over the years. Whether we are born here or seek refuge here, there’s a place for us all. We must remember it’s not my America or your America. It’s our America.