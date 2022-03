EN IMAGES - Ukraine : à Irpin, le cauchemar des civils qui tentent de fuir les bombardements

REPORTAGE

Près de deux semaines après le début de l'opération militaire russe en Ukraine, des milliers de civils attendent que les bombardements s'arrêtent pour s'enfuir. Mais dans certaines zones comme au nord-ouest de la capitale, l'assaut russe ne laisse plus le choix aux populations qui doivent partir sous la pression des bombardements. C'est ce qu'a constaté notre envoyé spécial à Irpin, à une vingtaine de kilomètres de Kiev. Retour en images sur le quotidien de ces civils et de ces évacués.

© Nicolas Tonev/Europe 1

© Nicolas Tonev/Europe 1

Depuis le début de l'opération militaire, les tirs et les bombardements ne cessent pas à Irpin. On peut entendre le bruit des tirs de snipers qui résonnent dans la ville, forçant les habitants à quitter le plus rapidement possible les lieux.

© Nicolas Tonev/Europe 1

© Nicolas Tonev/Europe 1

Malgré les promesses russes, il n'y a pas de cessez-le-feu à Irpin et les premiers évacués sont bien là. Ils sont contraints de rallier Kiev. "Chez nous, tout est cassé. Les vitres, les fenêtres...", raconte un Ukrainien à notre envoyé spécial. Mais pour ne rien faciliter, le pont menant à la route pour la capitale a été détruit par les bombardements.

© Nicolas Tonev/Europe 1