EN IMAGES - L'éruption impressionnante du volcan Stromboli en Sicile

Le volcan de l'île italienne de Stromboli est entré en éruption dimanche aux alentours de 7h22, provoquant une impressionnante coulée de lave qui s'est déversée dans la mer et a déclenché un signal sismique de trois minutes. Ce volcan, l'un des plus actifs de la planète, culmine à plus de 900m de hauteur et connaît une activité continue depuis 1934.

Selon l'INGV (Institut national de géophysique et de volcanologie), les jets de lave ont expulsés depuis la zone nord du cratère mais les coulées sont désormais "peu alimentées". Dimanche le département italien de la protection civile a relevé un niveau d'alerte passé de "jaune" à "orange" et a recommandé aux habitants de l'île de rester chez eux. Aucun blessé n'est à déplorer pour l'heure.