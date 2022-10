«Elle n'a jamais été compétente» : les Britanniques ne regretteront pas Liz Truss

Liz Truss a fait un passage éclair au 10, Downing Street. Après 44 jours au pouvoir, la Première ministre a annoncé sa démission. Un record du mandat le plus court, qui a néanmoins peu surpris les Britanniques, assez préparés à ce départ. La plupart ne regretteront pas Liz Truss. "D'une certaine manière, c'est une bonne chose, elle a détruit l'économie, elle a vraiment fait n'importe quoi", estime un Britannique au micro d'Europe 1. "Le Parti conservateur se déchire, donc j'ai l'impression que quelque chose de bien va sortir de tout ça."

"Elle n'aurait jamais dû être élue"

D'autres voient le signe d'un affaiblissement du Parti conservateur qui doit laisser sa place à la tête du pays. "Nous devons avoir des élections générales maintenant, car les membres du Parti conservateurs ont prouvé, ces derniers mois et ces dernières années, qu'ils sont incapables de s'entendre et de gérer le pays de manière stable." Pour ce londonien, "Liz Truss n'a jamais été compétente, elle n'aurait jamais dû être élue". En un peu plus d'un mois, la Première ministre s'est construite une impopularité record, et s'est mis de nombreux citoyens à dos. "Elle nous a coûté des milliards à cause de ses fautes et de ses échecs", continue ce londonien au micro d'Europe 1. "C'est un désastre."

Difficile pour la population de prévoir l'avenir de leurs pays sur la durée : "On est dans une situation terrible et c'est difficile de voir comment on va s'en sortir, quelque soit la personne au gouvernement. Ça va être une période difficile." L'élection du prochain Premier ministre se tiendra d'ici le 28 octobre, a annoncé le Parti conservateur. Seuls trois candidats au maximum pourront concourir à la succession de Liz Truss.