Élections en Allemagne : la CDU-CSU revendique également la formation du gouvernement

Alors que le secrétaire général du SPD a d’ores et déjà revendiqué la formation du prochain gouvernement, le candidat de la CDU-CSU, Armin Laschet, a également dit vouloir former un gouvernement. "Il peut y avoir une coalition de gouvernement avec trois partis pour la première fois", a-t-il déclaré, assurant que "le parti fera tout son possible pour bâtir un gouvernement" emmené par les conservateurs.

Le chef du SPD, Olaf Scholz, déclare que les Allemands le veulent comme "prochain chancelier"

"Il est clair qu’avec ce résultat nous ne pouvons pas être satisfaits", a-t-il toutefois reconnu. Pendant ce temps, le chef du SPD, Olaf Scholz a estimé que les électeurs le voulaient comme "prochain chancelier". Selon les dernières estimations, le SPD remporterait 25,8 % des voix, devant la CDU-CSU, créditée de 24,9 %. Les Verts arriveraient en troisième position avec environ 15 % des voix, devant l’AfD et les libéraux (environ 11 % tous les deux). Die Linke (gauche) fermerait la marche avec 5 % des voix.

