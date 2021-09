Élections en Allemagne : des résultats très serrés donnent le SPD en tête

Alors que les bureaux de vote ont fermé à 18 heures, les premières estimations à la sortie des urnes confirment un scrutin très serré. Selon la télévision publique allemande ZDF, les sociaux-démocrates du SPD arrivent en tête avec 26 % des voix. Suivent de près la CDU-CSU d’Armin Laschet avec 24 % et les Verts d’Annalena Baerbock avec 14,5 %. Les libéraux du FDP totalisent 12 % des voix, l’AfD (extrême droite) 10 % et Die Linke (gauche) 5 %. Le dépouillement des bulletins de vote se poursuit. D’autres estimations donnent le SPD et la CDU-CSU à égalité (25 %).

Les sociaux-démocrates revendiquent la victoire

Alors que les premiers résultats très serrés à la sortie des urnes ne permettent pas encore de désigner un vainqueur des élections législatives, les sociaux-démocrates revendiquent la victoire et la formation du prochain gouvernement. "Nous avons le mandat pour former un gouvernement. (La tête de liste) Olaf Scholz va devenir chancelier", a estimé Lars Klingbeil, le secrétaire général du SPD alors que son parti est crédité de 26% contre 24% pour les chrétiens-démocrates de la chancelière qui essuient de "lourdes pertes" par rapport à 2017, selon Paul Ziemiak. Les premières estimations donnent les deux partis au coude-à-coude.

Plus d'infos à suivre...