Egypte : le Parlement vote en faveur de la prolongation de la présidence de Sissi

Le Parlement égyptien a voté mardi en faveur de la prolongation de la présidence d'Abdel Fattah al-Sissi jusqu'en 2030, ont indiqué le journal d'Etat Al-Ahram et la télévision publique Nile TV. "Le mandat actuel du président doit se terminer au bout de six ans", stipule l'amendement voté par le Parlement mardi, avant de préciser : le président "peut être réélu pour un autre mandat" de six ans. Le vote du Parlement doit encore être suivi d'un référendum, qui devrait être organisé dans les prochains jours.

Un mandat renouvelable de 4 ans prolongé à 6 ans

La campagne pour ce référendum a déjà commencé avec de nombreuses banderoles déployées dans les rues du Caire depuis plusieurs jours. Aucune information n'était disponible dans l'immédiat sur le nombre de voix recueillies en faveur des amendements constitutionnels au Parlement qui compte 596 élus. Installée en 2016, cette législature est toutefois majoritairement favorable au président Sissi. La presse étrangère n'a pas été autorisée à couvrir cette réunion, comme souvent lors des sessions parlementaires.

"Le décompte sur le vote final portant sur l'ensemble des amendements doit encore être fait", a dit à l'AFP Mohamed Abou Hamed, un député pro-Sissi. La révision constitutionnelle doit également accroître le contrôle du pouvoir judiciaire par l'exécutif et institutionnaliser le rôle politique de l'armée, pilier du régime. Abdel Fattah al-Sissi a été élu en 2014 pour un mandat de quatre ans, puis réélu en 2018 pour la même durée.