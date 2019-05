Egypte : 17 blessés dans une explosion visant des touristes près des pyramides

Dix-sept personnes, originaires d'Egypte et d'Afrique du Sud, ont été blessées dimanche dans une explosion visant un bus de touristes près des célèbres pyramides égyptiennes de Guizeh, à l'est du Caire, indique des sources sécuritaire et médicale.

Un engin explosif a détoné au passage de l'autocar de tourisme. Des images des lieux de l'explosion circulant sur les réseaux sociaux montrent le bus endommagé et des débris sur la route.

#Egypte Le nombre de blessé se porte à 17 après l'explosion intervenue dans 1 bus de tourisme près des #pyramides de #Gizeh

La plupart des victimes sont des touristes étrangers.

Il s'agirait d'un engin explosif improvisé de faible puissance#Egypt#Pyramids#Giza#Cairo#LeCairepic.twitter.com/5Bzpcvw1XO — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 19 mai 2019

Lors d'une attaque similaire en décembre, trois touristes vietnamiens et leur guide égyptien avaient été tués dans l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur bus près du site des pyramides de Guizeh.

Le tourisme menacé par l'instabilité politique. L'attaque de dimanche intervient à un peu plus d'un mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Egypte du 21 juin au 20 juillet. L'industrie du tourisme, cruciale pour l'économie égyptienne, a été fortement affectée par l'instabilité politique et les attentats ayant suivi la révolte de 2011.