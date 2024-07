Effondrement d'un forage pétrolier en Turquie: un mort et deux blessés

Une installation de forage pétrolier s'est effondrée dimanche dans le sud-est de la Turquie, faisant un mort et deux blessés parmi le personnel, selon un bilan des autorités locales. L'accident s'est produit sur le forage de la montagne de Gabar, dans la province à majorité kurde de Sirnak, dans l'extrême sud-est du pays, selon les médias locaux.

"Un ingénieur est décédé dans l'accident"

Selon le gouverneur Cevdet Atay, qui s'est rendu sur place, le corps sans vie d'un ingénieur a été découvert sur place. Un ouvrier foreur "coincé sous les débris a été secouru immédiatement et transféré à l'hôpital par hélicoptère. Un ingénieur est décédé dans l'accident", a annoncé le gouvernorat sur son compte X. "Un ouvrier a survécu à l'accident, légèrement blessé" a ajouté le gouvernorat, annonçant qu'une "enquête a été ouverte".

Suite à la découverte de pétrole dans cette province, les opérations de forage menées par la Turkish Petroleum Corporation (TPO) ont commencé en 2022, avec une capacité de production annoncée de 1.200 barils/jour et des réserves potentielles de 100.000 barils/jour, selon TPO. La province de Sirnak, frontalière du Kurdistan autonome dans le nord de l'Irak et du nord-est de la Syrie, s'est trouvée depuis le milieu des années 1980 au coeur d'affrontements armés entre le gouvernement turc et le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), considéré comme une organisation terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux.