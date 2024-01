Echanges commerciaux record entre la Chine et la Russie en 2023, en repli avec les Etats-Unis

Les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie ont atteint un niveau record en 2023, tandis que ceux avec les États-Unis étaient en repli pour la première fois depuis 2019, selon des chiffres officiels chinois publiés vendredi. La Chine et la Russie, deux pays voisins, se sont notoirement rapprochés sur les plans politique et économique depuis l'invasion russe de l'Ukraine engagée en 2022, que Pékin n'a pas condamnée.

240,1 milliards de dollars de biens et services entre Moscou et Pékin

L'an dernier, la Chine et la Russie ont ainsi échangé pour 240,1 milliards de dollars de biens et services, selon les Douanes chinoises. Ce chiffre est en hausse de 26,3% sur un an. Pékin et Moscou avaient fixé à 200 milliards de dollars leur objectif annuel, ce qui constituait déjà un record historique. Ce seuil a été franchi en novembre. À l'inverse, le commerce entre la Chine et les États-Unis a connu l'an dernier son premier repli depuis 2019, dans un contexte de tensions géopolitiques entre les deux premières puissances économiques.

En 2023, Chine et États-Unis ont échangé pour 664,4 milliards de dollars de biens et services. Il s'agit d'un repli de 11,6% sur un an. La dernière contraction annuelle remontait à 2019, conséquence de la guerre commerciale lancée contre Pékin par l'ancien président américain Donald Trump. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont par la suite bondi durant la pandémie, la Chine étant alors le principal fournisseur mondial de produits contre le Covid-19. En 2022, le commerce entre Pékin et Washington avait atteint un niveau record à 759,4 milliards de dollars.