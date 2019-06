Ebola : décès en Ouganda d'un garçon de 5 ans

Un garçon de 5 ans, premier cas d'Ebola en Ouganda depuis l'apparition de l'épidémie en République démocratique du Congo il y a dix mois, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi des suites de cette maladie, a-t-on appris mercredi auprès d'un responsable du ministère ougandais de la Santé.

"Le garçon testé positif pour Ebola hier à Kasese est décédé la nuit passée dans l'unité de mise en quarantaine", a déclaré un responsable du ministère ougandais de la Santé, sous couvert d'anonymat. "Comme le veut la pratique pour les cas d'Ebola, il est recommandé que les victimes soient enterrées immédiatement, et il le sera vraisemblablement aujourd'hui", a ajouté la même source, ajoutant que "tous les membres de sa famille ont été mis dans l'unité de quarantaine pour une observation plus facile".

Tombé malade après un voyage en République démocratique du Congo

"La ministre de la Santé Ruth Aceng s'adressera plus tard au pays au sujet de la mort du garçon et des arrangements pour enterrer le corps", a-t-il poursuivi. La ministre ougandaise de la Santé avait indiqué mardi que l'enfant était parti de Kasese, à l'ouest de l'Ouganda, avec sa famille pour assister à des funérailles en République démocratique du Congo (RDC) et qu'il était tombé malade à son retour en Ouganda. Le ministère ougandais de la Santé et l'OMS ont envoyé une équipe de spécialistes dans la ville de Kasese pour essayer de retrouver d'autres cas probables de la maladie et de vacciner ceux qui auraient pu entrer en contact avec l'enfant malade, selon l'OMS.

L'Ouganda s'était mis en état d'alerte depuis le début de l'épidémie dans l'est de la RDC, où plus de 2.000 cas d'Ebola ont été enregistrés. Les deux tiers de ces malades sont morts.