Eau polluée au plomb : début de crise sanitaire à Newark, près de New York

La ville de Newark, dans la banlieue de New York, est confrontée à une crise sanitaire grandissante en raison de la contamination au plomb de son réseau d'eau potable, suscitant des comparaisons avec le scandale connu par la ville de Flint, dans le Michigan.

Les responsables de Newark, dans le New Jersey, ville de 285.000 habitants à population majoritairement noire et hispanique, ont annoncé des distributions d'eau en bouteille en attendant de trouver la cause de la contamination au plomb, qui pourrait affecter environ 15.000 foyers. Face à l'inquiétude croissante, les autorités sanitaires ont invité les habitants à prendre rendez-vous pour des tests gratuits de l'eau qui sort de leurs robinets.

Trump appelé à l'aide

Le gouverneur démocrate du New Jersey a aussi appelé à l'aide le gouvernement de Donald Trump, dont il est très critique, lors d'un point-presse mercredi à Newark."Il faut que le gouvernement fédéral monte au créneau", a déclaré le gouverneur Phil Murphy, notamment pour accélérer la rénovation du réseau de distribution, qui comporte encore des milliers de tuyaux en plomb vieillissants. "Ce n'est pas juste un problème à Newark et dans le New Jersey".

La responsable environnementale du New Jersey, Catherine McCabe, devait rencontrer jeudi à Washington le chef de l'agence fédérale de protection de l'environnement (EPA). En attendant de voir comment le gouvernement aidera ce bastion démocrate qu'est Newark, les autorités locales peinent à régler cette crise, dont les premiers signaux d'alerte remontent à 2017.