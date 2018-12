Donald Trump pourrait avoir révélé l'identité de membres d'une unité d'élite en Irak

Donald Trump pourrait avoir dévoilé par inadvertance l'identité de membres des Navy Seals, unité d'élite des forces spéciales américaines, lors de sa courte visite surprise dans une base américaine en Irak mercredi. Les mouvements de cette unité sont d'ordinaire un secret jalousement gardé. S'il arrive que ses membres soient filmés dans des zones de combat, leurs visages et autres éléments permettant de les reconnaître sont floutés.

À la rencontre des troupes dans le réfectoire. Mais après sa visite à la base aérienne d'Al-Assad, dans la province d'Al-Anbar, Donald Trump a partagé sur Twitter une vidéo de lui posant avec des militaires américains. À un moment, il lève le pouce près d'un groupe semblant être composé de membres des forces spéciales américaines. Lors de l’événement, qui s'est tenu dans le réfectoire de la base, un homme appelé Kyu Lee a dit au président américain qu'il était l'aumônier de la Team Five des Navy Seals. Le militaire a rapporté que Donald Trump lui avait alors dit : "Dans ce cas, prenons une photo".

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1