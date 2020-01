"L'Iran n'aura jamais d'arme nucléaire !", martèle Donald Trump

"L'Iran n'aura jamais d'arme nucléaire!", a tweeté lundi le président américain, qui a retiré en 2018 les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 entre l'Iran et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie) plus l'Allemagne. Cette déclaration de Donald Trump fait suite à l'annonce de Téhéran dimanche de s'affranchir de toute limite sur l'enrichissement d'uranium.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 janvier 2020

Depuis début janvier, le monde assiste à une escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran suite à la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué par un raid américain vendredi à Bagdad.