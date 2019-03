Donald Trump accuse les médias d'être "l'ennemi du peuple"

Le président américain Donald Trump a de nouveau accusé les médias d'avoir couvert de manière partiale l'enquête russe menée par le procureur Mueller, les accusant d'être "l'ennemi du peuple" et "le vrai parti d'opposition".

"Le véritable parti d'opposition". "Pendants deux ans (les médias mainstreams) ont poussé ce délire de la collusion russe, alors qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de collusion. Ce sont vraiment les ennemis du peuple et le véritable parti d'opposition", a tweeté Donald Trump deux jours après la publication du rapport Mueller, qui a conclu à l'absence d'éléments pour prouver une entente de Donald Trump avec la Russie.

The Mainstream Media is under fire and being scorned all over the World as being corrupt and FAKE. For two years they pushed the Russian Collusion Delusion when they always knew there was No Collusion. They truly are the Enemy of the People and the Real Opposition Party!