Deux autres parlementaires pro-démocratie arrêtés à Hong Kong

Deux autres parlementaires pro-démocratie ont été arrêtés tard vendredi à Hong Kong, a indiqué leur parti Passion civique, portant à 3 le nombre de députés interpellés dans une tentative, selon des associations, de museler l'opposition après l'interdiction d'une grande manifestation samedi.

Interpellés pour obstruction à la police

Au Nok-hin et Jeremy Tam ont été interpellés pour obstruction à la police, a indiqué le parti sur sa page Facebook. Auparavant vendredi, et pour la première fois depuis le début en juin de la mobilisation, un député, Cheng Chung-tai, avait aussi été arrêté, selon son parti Passion civique. La région semi-autonome traverse depuis près de trois mois sa pire crise depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, avec des manifestations et des actions quasi quotidiennes qui ont parfois dégénéré.