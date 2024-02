Des Palestiniens demandent à l'UE des sanctions contre Netanyahu et quatre autres ministres

La requête officielle a été adressée au chef de la diplomatie européenne Josep Borrell par Me Sarah Sameur, du cabinet Demain, qui représente 21 Palestiniens vivant en différents endroits de Cisjordanie. Elle demande à l'UE d'imposer des sanctions, au titre du régime des Droits de l'Homme, contre Benjamin Netanyahu et les ministres de la Défense Yoav Gallant, des Affaires stratégiques Ron Dermer, de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, et des Finances Bezalel Smotrich, pour "leur implication dans des crimes et de graves violations des droits humains", précise un communiqué.

"Ces actes font partie d'une politique de longue date de colonisation illégale"

"Les plaignants ont été victimes de crimes incluant de violentes attaques à leur encontre, d'arrestations arbitraires, de tortures et mauvais traitements et de déplacements forcés", indique le texte. Parmi ces témoins, anonymes pour raisons de sécurité, figure notamment une femme dont deux fils ont été tués lors d'un raid israélien dans un camp de réfugiés en Cisjordanie début février.

"Ces actes font partie d'une politique de longue date de colonisation illégale et d'une pratique institutionnalisée d'attaques systématiques contre la population civile en Cisjordanie, qui constituent des crimes contre l'Humanité aux termes du Statut de Rome", ajoute le communiqué.

Une Union qui ne s'accorde pas sur le sujet

Les sanctions européennes peuvent être des interdictions de voyager et un gel des fonds des personnalités visées. La Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël, est secouée par un regain de violences depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le territoire israélien le 7 octobre.

Selon l'Autorité palestinienne, plus de 380 Palestiniens ont été tués depuis lors par des soldats ou des colons israéliens en Cisjordanie. Plus de 2,9 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie occupée, séparée de la bande de Gaza par le territoire israélien.

Environ 490.000 Israéliens y vivent également, dans des colonies jugées illégales par le droit international. Washington et Londres ont pris des sanctions contre des "colons extrémistes", mais l'Union européenne, qui doit les décider à l'unanimité, n'a pas encore réussi à s'accorder sur le sujet, en raison de l'opposition de pays comme la Hongrie et la République Tchèque, selon des sources diplomatiques.