Des migrants syriens secourus par l'armée libanaise après un naufrage en Méditerranée

L'armée libanaise a secouru samedi 27 migrants syriens après le naufrage de leur embarcation de fortune en Méditerranée orientale, dans le nord du Liban, a-t-elle indiqué dans un communiqué. La marine libanaise, avec le soutien de la défense civile, "a secouru 27 clandestins à bord d'un canot pneumatique qui coulait au large de Chekka", selon la même source. Ils étaient tous syriens, a précisé à l'AFP un responsable de l'armée. Les migrants qui cherchent à rejoindre l'Europe depuis le Liban se dirigent en règle générale vers l'île de Chypre, située à quelque 175 kilomètres des côtes libanaises.

Un passeur libanais arrêté

Par ailleurs, la police a annoncé samedi avoir arrêté un passeur libanais et 42 ressortissants syriens. L'homme était au volant d'une camionnette "remplie de Syriens", selon la police. Le suspect a avoué qu'il envisageait de les faire passer clandestinement par bateau à Chypre, a ajouté la police dans un communiqué. Lors de leur interrogatoire, des Syriens ont déclaré avoir payé de 5.000 à 7.000 dollars par personne pour migrer vers l'Europe via Chypre, ajoute le communiqué. "Nous avons essayé de les arrêter avant qu'ils ne partent par la mer", a déclaré à l'AFP une source sécuritaire, sous couvert d'anonymat.

Jeudi, l'armée libanaise a indiqué avoir empêché 1.000 passages illégaux via la frontière poreuse avec la Syrie cette semaine. Le Liban a le ratio le plus élevé de réfugiés par habitant au monde, selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR), avec près de deux millions de Syriens sur son sol d'après les estimations officielles. Près de 830.000 d'entre eux sont enregistrés auprès de l'ONU. L'économie libanaise s'est effondrée fin 2019, poussant à l'exode de nombreux migrants, des Libanais rejoignant les Syriens et les réfugiés palestiniens dans leurs périlleux voyages vers l'Europe.

Le conflit en Syrie, déclenché en 2011 par la répression de manifestations prodémocratie, a fait plus d'un demi-million de morts, déplacé des millions de personnes et morcelé le pays.