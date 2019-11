"Des fusées et des missiles", le deuxième épisode de notre série historique "Derrière le mur"

Toute la semaine précédent l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, prévue samedi 9 novembre, Europe 1 vous fait revivre l'Histoire à travers une rétrospective peu ordinaire : "Derrière le mur". L'occasion de revivre la Guerre froide racontée à travers les archives d'Europe 1, riches de 500 extraits sonores captés par les micros d'Europe 1 entre 1955 et 1989 et qui ont fait l'Histoire.

Cinq épisodes sont diffusés tout au long de la semaine entre 19h30 et 20h dans le Grand journal du soir de Nathalie Lévy, guidés par les commentaires passionnés de Sophie Larmoyer et Didier François.

Le deuxième épisode, intitulé "Des fusées et des missiles" a été diffusé mardi. Ce sont deux courses parallèles et complètement liées : la course à l’espace qui sous-tend la capacité de chacun à projeter des armements, notamment nucléaires. Avec une nette supériorité des Russes dans un premier temps : ils ont envoyé le premier satellite dans l’espace, puis un chien, puis un homme, avec la première sortie d'un homme dans l'espace hors de son vaisseau.

Mais l’ambition du jeune président Kennedy renverse la donne : le premier homme sur la Lune sera américain. La tension armée entre les deux blocs est illustrée par l’épisode paroxystique de la Crise des missiles de Cuba.

