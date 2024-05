Des djihadistes nigérians tuent une trentaine de pêcheurs après des bombardements de l'armée

Des djihadistes ont tué quelque 30 pêcheurs dans le nord-est du Nigeria en représailles à des bombardements de l'armée qui avaient tué nombre de leurs combattants, ont rapporté à l'AFP des miliciens antidjihadistes et des pêcheurs.

"Ils ont tué de nombreuses personnes et ont poursuivi ceux tentaient de s'enfuir"

Des combattants liés à l'État islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap) ont pris d'assaut des îles du côté nigérian du lac Tchad, dans l'État de Borno, dimanche et lundi, et rassemblé des pêcheurs qu'ils ont ensuite abattus à bout portant, ont indiqué ces sources mardi. Les assaillants ont rejoint trois îles en hors-bord et "demandé aux pêcheurs de se regrouper avant d'ouvrir le feu" dans leur direction, a relaté Ibrahim Liman, dirigeant d'une milice. "Ils ont tué de nombreuses personnes et ont poursuivi ceux tentaient de s'enfuir" pour les abattre, a-t-il ajouté.

M. Liman, membre d'une unité paramilitaire locale collaborant avec les forces armées nigérianes dans la lutte antidjihadiste, a indiqué que les opérations de recherche de corps étaient toujours en cours et que le nombre de morts "dépasse 30 personnes, sans aucun doute".

Des attaques qui s'intensifient ces dernières années

Isa Danmakama, un pêcheur parvenu à échapper à l'assaut a raconté à l'AFP avoir compté 28 dépouilles, une fois revenu sur les lieux pour retrouver le corps de son frère. L'armée nigériane n'a pas communiqué dans l'immédiat au sujet de cette attaque. Selon les sources interrogées, cette tuerie aurait été menée en représailles à des frappes aériennes sur des camps de l'Iswap par l'armée du Nigeria quelques jours plus tôt, dans lesquelles de nombreux djihadistes et leurs familles avaient été tués. Les assaillants ont accusé les pêcheurs d'avoir fourni à l'armée la localisation des camps visés de Kirta Wulgo, Jibillaram et Sabon Tumbu, a raconté le milicien Umar Ari.

Les attaques de djihadistes de Boko Haram et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest contre des agriculteurs, des bûcherons, des bergers ou encore des pêcheurs, qu'ils accusent de renseigner l'armée et les milices locales qui les combattent, se sont intensifiées ces dernières années.

Les combattants djihadistes ont perdu du terrain dans le nord-est du Nigeria mais continuent d'attaquer les communautés rurales. Le conflit y a fait quelque 40.000 morts et plus de deux millions de déplacés depuis 2009, selon les Nations unies.