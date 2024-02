Des centaines d'agriculteurs ont perturbé l'aéroport de Francfort

Plusieurs centaines d'agriculteurs en tracteur, opposés à une réforme de la fiscalité sur le diesel, ont perturbé samedi l'accès à l'aéroport de Francfort, le plus important d'Allemagne, a indiqué la police de la ville. "La circulation est perturbée aux alentours de l'aéroport. Les personnes se rendant à l'aéroport sont priées d'utiliser les transports en commun", avait prévenu dans la matinée la police de Francfort sur X (ex-Twitter). Vers midi, la police a estimé que 400 tracteurs prenaient part à la manifestation, tandis que l'association d'agriculteurs du Land de la Hesse annonçait jusqu'à un millier de véhicules agricoles.

En début d'après-midi, la police a signalé que "la manifestation à l'aéroport a été officiellement terminée par les organisateurs. Toutes les fermetures temporaires ont donc été levées". Une porte-parole de l'association des agriculteurs de la Hesse a déclaré à l'AFP que l'action s'était déroulée "de manière pacifique". L'objectif était de s'opposer au projet de réduction des subventions pour le diesel et d'attirer l'attention sur l'inquiétude des agriculteurs concernant leur compétitivité.

Ne pas empêcher les passagers de prendre leurs vols

Il était prévu de manifester autour de l'aéroport tout en laissant libres les voies d'accès aux terminaux, afin de ne pas empêcher les passagers de prendre leurs vols, a précisé la porte-parole. L'Allemagne, réputée pour la qualité de son dialogue social, a pourtant vu se multiplier les conflits sociaux ces derniers mois, dans un contexte de dégradation du pouvoir d'achat consécutive à l'inflation. À la mobilisation massive des agriculteurs s'ajoutent d'autres mouvements sociaux qui fragilisent la coalition gouvernementale du chancelier social-démocrate Olaf Scholz, aux prises avec une impopularité record.

Plusieurs aéroports en Allemagne ont été paralysés jeudi par une grève du personnel de sécurité pour faire pression sur les négociations collectives de la branche. Le syndicat de pilotes de Discover, filiale du groupe aérien allemand Lufthansa, a lui appelé à une nouvelle grève de 48 heures entre dimanche et lundi. Les pilotes réclament notamment l'introduction d'une grille salariale et de réglementations sur les missions de vol et les temps de repos.

La semaine dernière, le pays a été touché par une grève de plusieurs jours des conducteurs de train de l'opérateur ferroviaire public Deutsche Bahn.