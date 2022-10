Démission de Liz Truss : comment son successeur va-t-il être désigné ?

Les Britanniques vont devoir tourner une page de 44 jours "d'ici à la semaine prochaine". La Première ministre Liz Truss a annoncé sa démission ce jeudi en début d'après-midi, alors qu'elle était entrée en fonction le 6 septembre dernier. Désormais, une élection interne au Parti conservateur va avoir lieu, et tout va aller très vite. Le nom du nouveau Premier ministre sera connu au plus tard vendredi 28 octobre.

Pour se présenter, chaque candidat devra réunir au moins 100 soutiens de députés conservateurs.

Le retour de Boris Johnson ?

Puis, les députés voteront pour départager ces candidats. Si deux finalistes passent toutes ces étapes, alors il y aura potentiellement aussi un vote en ligne pour les militants du parti. Selon les premières rumeurs, l'ancien ministre des Finances Rishi Sunak, candidat malheureux contre Liz Truss et la ministre Penny Mordaunt, deux anciens rivaux de l'ex-Première ministre, devraient se présenter, tout comme l'ex-ministre de l'Intérieur Suella Braverman, qui a démissionné mercredi du gouvernement.

Et puis, un certain Boris Johnson pourrait tenter un retour. Cela paraît incroyable, mais c'est ce qu'affirment le Times et le Daily Telegraph jeudi soir, deux quotidiens proches du Parti conservateur.