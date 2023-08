La Russie lance sa première sonde vers la Lune en près de 50 ans

La Russie a lancé vendredi une fusée Soyouz emportant une sonde à destination de la Lune, donnant le coup d'envoi de sa première mission vers cet astre en près de 50 ans. La fusée avec la sonde Luna-25 a décollé à l'heure prévue à 02H10 heure de Moscou (23H10 GMT) depuis le cosmodrome de Vostotchny en Extrême-Orient, selon les images diffusées en direct par l'agence spatiale russe Roscosmos.

L'engin s'est élevé dans un panache de fumée et de flammes sous un ciel gris. Il doit atteindre l'orbite lunaire dans cinq jours, où il passera ensuite entre trois et sept jours pour choisir le bon endroit avant de se poser dans la zone du pôle Sud lunaire.

"Recherches scientifiques à long terme"

Selon une source au sein de Roscosmos contactée par l'AFP, l'agence prévoit un alunissage de la sonde autour du 21 août. L'engin, qui devra rester sur la Lune pendant un an, aura pour mission de "prélever (des échantillons) et analyser le sol", ainsi que de "mener des recherches scientifiques à long terme", a indiqué l'agence spatiale russe. Ce lancement est la première mission du nouveau programme lunaire russe, qui démarre au moment où Roscosmos est privé de ses partenariats avec l'Occident, en plein conflit avec l'Ukraine.

Il s'agit de la première mission lunaire de la Russie post-soviétique. La dernière date de 1976, à l'époque de l'URSS, pays pionnier de la conquête spatiale. Cette mission est importante pour le secteur spatial russe, qui souffre de problèmes de financement, de scandales de corruption et est de plus en plus concurrencé par les États-Unis, la Chine mais aussi des initiatives privées, comme celles de Space X, du milliardaire Elon Musk.