Décès d'Elizabeth II : à Balmoral, les habitants émus lui rendent hommage devant le château

Deux jours après le décès d'Elizabeth II, les Britanniques viennent lui rendre hommage devant son château de Balmoral, où elle s'est paisiblement éteinte. Le parterre de bouquets qui longe la grille du domaine royal s'épaissit au fil de l'après-midi. Fiona est écossaise. Très émue, elle dépose quelques fleurs cueillies dans son jardin à 15 kilomètres de là.

"On réfléchit à ce qu'elle signifiait pour nous"

"Nous comprenions qu’elle vienne ici, pour s’échapper de sa vie harassante", confie-t-elle au micro d'Europe 1. "Beaucoup de gens que j’ai rencontrés, ont déjà vu la reine et les membres de la famille royale, quand ils marchaient, pique-niquaient, ou conduisaient ici dans les montagnes. Ce sont plus comme des voisins, que comme des membres de la royauté".

Au milieu des pétales on peut lire, sous une feuille plastifiée le poème "Mon cœur est dans les Highlands", cette région dans le Nord de l'Ecosse, adorée de la reine. Alison et son mari vivent en Irlande du Nord. Ils se recueillent debout, dans le silence. "On réfléchit à ce qu'elle signifiait pour nous. Tout ce qu'elle nous a donné, ses sacrifices pour notre pays", confie Alison sur Europe 1. "Elle était comme une fondation solide pour tellement de choses : l'intégrité, le soin, l'amour, l'altruisme…", poursuit son époux.

"Reine, reposez en paix" peut-on lire sur la peluche Paddington déposée par Madison, 10 ans. Le célèbre ourson au chapeau rouge, est adoré des enfants britanniques. Il était apparu auprès d'Elizabeth II dans une vidéo surprise qu'elle avait révélé lors de son jubilé.