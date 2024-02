Décès de Victor Emmanuel de Savoie, fils du dernier roi d'Italie

Le prince Victor Emmanuel de Savoie, fils du dernier roi d'Italie, est décédé samedi à Genève, en Suisse, à l'âge de 86 ans après un long exil, déclaré à l'AFP son avocat Sergio Orlandi, confirmant une information des médias italiens. "Son altesse royale, Victor Emmanuel, duc de Savoie et prince de Naples s'est éteint paisiblement à Genève entouré de sa famille", indique un bref communiqué de la maison royale des Savoie cité par les médias, précisant que le lieu et la date des obsèques seront annoncés ultérieurement. Interrogé par l'AFP, Me Orlandi a confirmé : "oui, il est décédé ce matin", a-t-il écrit.

Victor Emmanuel de Savoie a quitté l'Italie à l'âge de 9 ans

Victor Emmanuel de Savoie, né le 12 février 1937 à Naples, était le chef de la maison des Savoie qui régna sur l'Italie unifiée de 1861 à 1946 et le fils du dernier roi, Umberto II, qui n'a occupé le trône que de mai à juin 1946. Il a quitté l'Italie à l'âge de 9 ans, banni avec tous les descendants mâles de la maison royale par la Constitution de 1946 pour sanctionner la collaboration de son grand-père, Victor Emmanuel III, avec le régime fasciste et la signature des lois raciales.

Il n'a pu revenir dans la péninsule qu'en décembre 2002, après la levée de l'exil votée par le Parlement italien. Pour l'obtenir, il avait dû jurer fidélité à la République, un geste auquel il s'est longtemps refusé.