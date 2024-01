De la glace du Groenland, expédiée aux Emirats arabes unis pour approvisionner des bars de luxe

Les Émirats arabes unis et le Groenland n'ont pas grand-chose en commun. Les deux territoires, qui présentent peut-être les deux climats les plus antagonistes que la Terre abrite, sont pourtant réunis dans des cocktails servis dans des bars et hôtels de luxe de Dubaï. Certaines de ces boissons sont en effet rafraîchies par des glaçons tout droits venus du Groenland, par bateau, comme le rapporte le journal britannique The Guardian.

Ce projet est celui de Malik V. Rasmussen, un entrepreneur danois, qui, via sa startup Arctic Ice fondée en 2022, se targue d'offrir "la glace la plus pure du monde". "La glace arctique provient directement des glaciers naturels de l'Arctique qui sont gelés depuis plus de 100 000 ans. Ces parties des calottes glaciaires n’ont été en contact avec aucun sol ni contaminées par des polluants produits par les activités humaines", peut-on lire sur le site internet de l'entreprise.

"Votre business model me dégoûte"

Recueillis grâce à un bateau muni d'une grue dans le fjord de Nuup Kangerlua, ces morceaux de glace flottant dans l'eau, sont ensuite expédiés à Nuuk, la capitale du Groenland, où ils sont transférés dans un conteneur réfrigéré jusqu'au Danemark. La glace est ensuite chargée sur un navire qui la conduira jusqu'à Dubaï où elle remplira les chambres froides des palaces.

Le projet a suscité une vague de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes pointent le cynisme des fondateurs et jugent inopportun de faire du business sur les effets néfastes du réchauffement climatique. "Votre business model me dégoûte. Aucun respect pour la Terre et la vie humaine", assène ainsi une femme sur Instagram, tandis qu'un autre internaute préfère manier l'ironie. "Super travail les gars, la plus grande idée que j'ai vue en 2023. De la glace que nous devons utiliser chaque jour pour répondre à nos besoins de base...".

20 tonnes de glace exportées

Selon le Guardian, les réactions sont même allées encore plus loin puisque les fondateurs assurent avoir déjà reçu des menaces de mort. Ces derniers défendent d'ailleurs le bienfondé de leur projet, arguant que la première étape du transport maritime, du Groenland jusqu'au Danemark, présente un bilan carbone modéré dans la mesure où les conteneurs maritimes réfrigérés auraient, de toute façon, quitté le Groenland à vide, car le territoire importe davantage de produits surgelés qu'il n'en exporte.

Quant à la partie la plus polluante du périple, la startup promet de limiter les émissions à travers une compensation, soit par le captage et le stockage du carbone, soit par des technologiques innovantes. À ce jour, l'entreprise a déjà exporté 20 tonnes de glace en direction de l'émirat gazier.