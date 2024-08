Cyril Hanouna - Si Donald Trump est réélu, «nous craignons qu'il fasse un deal avec Poutine au détriment des européens», affirme un général français

Le chef d'état-major des armées françaises, le général Thierry Burkhard, estime qu'il faut "se préparer à des temps très durs pour l'Occident" car "on entre résolument dans une nouvelle ère avec un Occident qui est contesté". Invité de Cyril Hanouna dans On marche sur la tête, le général Jérôme Pellistrandi affirme que la situation internationale est instable actuellement et que l'élection présidentielle américaine sera très importante pour nous européens : "Nous craignons que si Donald Trump revenait à la Maison-Blanche, qu'il fasse un deal avec Vladimir Poutine qui serait au détriment des européens. Mais même si c'est Kamala Harris qui l'emporte, il y a une remise en cause de l'ordre internationale".