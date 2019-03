Crash en Ethiopie : les États-Unis vont obliger Boeing à modifier le 737 MAX

Les États-Unis vont obliger Boeing à procéder à des modifications du 737 MAX 8 et du 737 MAX 9, notamment des logiciels et du système de contrôle MCAS conçus pour éviter les décrochages de ces avions, après l'accident mortel d'un appareil de ce type dimanche en Ethiopie, a indiqué lundi l'agence fédérale de l'aviation (la FAA). L'avionneur américain doit se plier à la demande "au plus tard en avril", précise la FAA, qui a décidé au passage de ne pas immobiliser au sol la flotte de 737 MAX 8, prenant le contrepied de l'Indonésie et surtout de la Chine, qui représente un tiers des 350 737 MAX actuellement en service.