Coronavirus en Chine : un deuxième hôpital construit à Wuhan

Un deuxième hôpital va être spécialement construit "d'ici deux semaines" dans la ville de Wuhan, épicentre du nouveau virus qui frappe la Chine et qui a déjà fait 41 morts. La structure aura une capacité de 1.300 lits, qui s'ajouteront aux 1.000 lits prévus dans un premier hôpital pour les patients atteints du virus, dont la construction dans un délai de 10 jours avait été annoncée vendredi.

Des mesures de quarantaine

Depuis quelques jours, la Chine multiplie les mesures pour limiter la propagation du virus. Elle a ordonné des actions de dépistage du nouveau virus dans les trains, les bus et les avions. Des points d'inspection vont être mis en place et tous les voyageurs présentant des symptômes de pneumonie seront "immédiatement transportés" vers un centre médical. La circulation est interdite dans la ville de Wuhan à partir de minuit et le cordon sanitaire dans la province d'Hubei (centre du pays) a été élargi. 56 millions de personnes sont ainsi isolées.