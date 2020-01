Coronavirus en Chine : deux avions pour rapatrier au moins 250 Français et autres Européens

Au moins 250 Français et plus de 100 ressortissants d'autres pays européens vont être rapatriés à bord de deux avions de Wuhan, berceau de l'épidémie du nouveau coronavirus en Chine, et "seuls des citoyens sains ou asymptomatiques seront autorisés à voyager", a annoncé mardi la Commission européenne.

Un premier départ d'avion mercredi matin, l'autre "plus tard dans la semaine"

La ministre française de la Santé, Agnès Buzyn, avait annoncé plus tôt dans la journée qu'un premier avion rapatriant des Français rentrerait en fin de semaine, vendredi ou samedi. La Commission européenne a précisé dans un communiqué que ce premier avion partirait de France mercredi matin, tandis que le deuxième décollerait "plus tard dans la semaine". "Les premiers chiffres indiquent qu'environ 250 Français seront transportés dans le premier avion et plus de 100 citoyens européens originaires d'autres pays rejoindront le deuxième avion", indique l'exécutif européen.

Des frais de transport aérien cofinancés par l'UE

L'Union européenne cofinancera les frais de transport aérien, précise la Commission, dans le cadre d'une demande d'assistance de la France qui a activé le mécanisme de protection civile de l'UE. "Le Centre de coordination de la réaction d'urgence de l'UE (...) est en contact permanent avec les États membres, les délégations de l'UE dans la région et l'ambassade de Chine à Bruxelles. Un soutien supplémentaire de l'UE peut être mobilisé sur demande", a précisé le commissaire chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic.

"Nous sommes prêts à soutenir les États membres et à assurer une réponse forte et coordonnée de l'UE, à l'extérieur et à l'intérieur de l'Union européenne, face à la situation du coronavirus qui est en train de se développer", a ajouté Stella Kyriakides, la commissaire chargée de la santé et de la sécurité alimentaire. Dans l'UE, quatre cas de contamination par le nouveau coronavirus ont été détectés en France, et un en Allemagne.