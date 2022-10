Corée du Sud : un Français est mort dans la bousculade à Séoul, deux autres blessés

Un Français se trouve parmi les victimes de la bousculade à Séoul qui a fait 153 morts samedi soir, au moment où des dizaines de milliers de personnes célébraient Halloween, a fait savoir dimanche le ministère français des Affaires étrangères. "C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de l'un de nos compatriotes lors du drame de Séoul", a indiqué dans un communiqué le ministère, précisant être "pleinement mobilisé" via son centre de crise et de soutien ainsi que son ambassade à Séoul pour "accompagner et soutenir la famille de notre compatriote".

Sincères condoléances au peuple coréen suite au terrible drame de Seoul. Nos pensées vont aux victimes et à leurs familles.



Deeply saddened by the terrible events in Seoul. We are with the people of the Republic of Korea at this difficult moment.@MOFAkr_eng@mofa_koreazhttps://t.co/oA0CeEkcRG