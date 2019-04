Corée du Sud : Samsung lance le premier smartphone 5G au monde

Samsung Electronics a commercialisé vendredi le premier smartphone au monde fonctionnant avec la 5G, coïncidant avec le lancement par la Corée du Sud de la première couverture nationale par cette technologie appelée à révolutionner les communications.

La Corée du Sud, déjà l'un des pays les plus "connectés", était devenu mercredi soir le premier au monde à proposer sur l'ensemble de son territoire la 5G, ou cinquième génération de normes pour réseau mobile, par l'intermédiaire de trois opérateurs sud-coréens. Une mise en service qui avait été avancée de deux jours pour ne pas laisser les lauriers au géant américain Verizon, qui a commencé quelques heures plus tard à dérouler la 5G pour mobiles à Chicago et Minneapolis.

Un lancement en grand pompe

Samsung Electronics, numéro un mondial des smartphones, a accompagné vendredi la prouesse technologique sud-coréenne en lançant son tout nouveau Galaxy S10 5G. Les trois opérateurs mobiles SK Telecom, KT et LG Uplus ont organisé dans tout Séoul des événements spéciaux pour le lancement du dernier-né de la gamme Galaxy, dont la version de base est à 1,39 million de wons (1.090 euros).

Pour attirer le chaland, des démonstrations de réalité virtuelle et de robots avaient été organisées, afin d'illustrer les révolutions apportées par la 5G. Partout, les clients disaient leur enthousiasme, notamment pour les possibilités de visionnage en direct de vidéos de sport ou de cours magistraux. Seule une poignée de personnes ont pu profiter dès mercredi de la 5G, qui est cependant disponible pour tous les Sud-Coréens vendredi.

Un marché très concurrentiel

LG, concurrent de Samsung, sortira son V50s ThinQ, un autre smartphone 5G, dans le courant du mois d'avril. Le système de Verizon est couplé avec le smartphone Moto Z3 de Lenovo tandis que le rival américain AT&T avait déployé en décembre un système fondé sur la 5G dans douze villes. Il n'est disponible cependant que pour des usagers invités dans certains points d'accès, et non à des abonnés dotés de mobiles.