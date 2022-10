Pourquoi Greta Thunberg ne se rendra pas à la COP27 en Égypte

C'est une absence qui sera à coup sûr visible. La jeune militante suédoise Greta Thunberg a expliqué auprès de la BBC qu'elle n'avait pas l'intention d'assister à la COP27 de Charm el-Cheikh en Égypte, du 6 au 18 novembre. Selon des passages repris par le site franceinfo, la figure de la lutte contre le réchauffement climatique a déclaré qu'elle n'était "pas indispensable", qu'on n'avait "pas besoin d'elle", et que d'autres devaient prendre sa place dans cette conférence pour le climat, notamment celles et ceux qui sont directement touchés par les catastrophes climatiques.

"Leurs voix, là-bas, seront bien plus importantes à entendre que la mienne", a affirmé la jeune Suédoise aujourd'hui âgée de 19 ans. Pour elle, il faut que d'autres personnes se saisissent de cette problématique planétaire pour que le message continue de passer.

Un recueil de solutions face au changement climatique

Au cours de cet entretien, Greta Thunberg a également salué les différentes "grèves pour le climat" qui ont eu lieu partout dans le monde, et qui "ont montré que des millions de personnes peuvent se mobiliser rapidement, qu'il y a un désir de changement, que toute une génération veut un avenir". Si l'égérie de la lutte contre le réchauffement climatique semble se mettre en retrait, elle n'abandonne pas la bataille pour autant. Greta Thunberg va bientôt publier un recueil de solutions face au changement climatique, intitulé The Climate book et écrit avec des scientifiques.