Condamnation de Nemmouche : le Musée juif salue une "victoire" face "à l'immonde"

Le Musée juif de Bruxelles, où quatre personnes ont été assassinées en 2014 par Mehdi Nemmouche, a salué mardi la condamnation du djihadiste français à la prison à vie, qu'il considère comme une "victoire de l'État de droit face à l'immonde". "Justice a été rendue", a estimé l'institution dans un communiqué. Mehdi Nemmouche, 33 ans, a été condamné dans la nuit de lundi à mardi par la cour d'assises de Bruxelles, après neuf semaines de procès, à la réclusion à perpétuité pour quatre "assassinats terroristes" commis le 24 mai 2014. Il venait tout juste de rentrer de Syrie.

Nemmouche, tueur "psychopathe", a été condamné à la perpétuité

"Une victoire face aux théories du complot et à la haine". "C'est un réel soulagement pour les proches des victimes, et également une victoire face aux théories du complot et à la haine, qui se sont fait entendre pendant ce procès", a-t-elle ajouté, en référence à la défense du Français, qui disait avoir été "piégé".

"Une page se tourne". Il a été reconnu coupable d'avoir abattu de sang-froid les Israéliens Miriam et Emmanuel Riva, 53 et 54 ans, ainsi qu'un employé belge de 26 ans, Alexandre Strens, et une bénévole française de 66 ans, Dominique Sabrier. Son coaccusé, Nacer Bendrer, un délinquant marseillais de 30 ans, a lui été condamné à quinze ans de réclusion en tant que "coauteur" pour lui avoir fourni les armes et les munitions. "Une page se tourne", a souligné le Musée juif, qui "entend poursuivre, plus que jamais, ses missions culturelles, éducatives et patrimoniales" et rester "un lieu ouvert à toutes et tous".