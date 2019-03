Colombie : un ancien arbitre de football accusé d'agression sexuelle et de harcèlement

D'anciens arbitres du football colombien ont accusé mardi un ex-collègue, Oscar Julian Ruiz, un des plus importants arbitres d'Amérique du Sud, d'agression sexuelle et de harcèlement, ajoutant à une série d'accusations qui ternissent la réputation de ce sport. Les ex-arbitres Harold Perilla et Carlos Chavez l'accusent d'attouchements et insinuations à caractère sexuel, et Javier Reina affirme avoir été écarté pour avoir dénoncé des actes de harcèlement sexuel au sein du collège des arbitres colombiens.

Harcèlement et attouchements. "Depuis 2007 jusqu'à ce que je prenne ma retraite, il m'a harcelé. Il a tenté de me toucher les testicules et les fesses, il faisait des insinuations (...) qu'il pouvait m'amener très loin parce qu'il avait beaucoup de pouvoir", a déclaré Harold Perilla, ancien arbitre international à W Radio, ajoutant avoir déposé plainte auprès du Parquet. Selon Harold Perilla, qui a achevé sa carrière en 2018 après avoir arbitré des dizaines de matchs professionnels, Oscar Julian Ruiz avait le pouvoir d'imposer des membres de la commission technique d'arbitres, chargée de désigner qui officierait lors des matchs en Colombie.

De son côté, Carlos Chavez a affirmé qu'Oscar Julian Ruiz l'avait tripoté à l'issue d'un match professionnel en 2008. "Je sortais de la douche et il m'a touché les fesses. Il m'a dit: celui-là paie des impôts ce soir", a-t-il déclaré à la même radio.

Contrat non renouvelé. Javier Reina a pour sa part indiqué qu'en 2017 son contrat n'avait pas été renouvelé et qu'il avait été accusé d'être un "hacker" pour avoir dénoncé l'ingérence d'Oscar Julian Ruiz au sein de la commission arbitrale, six ans après la fin de sa carrière.

Harold Perilla a aussi accusé de harcèlement sexuel l'ancien arbitre Fifa Imer Machado, membre de la Commission technique du département d'arbitrage de la Fédération colombienne de football. "Il s'approchait de moi et me touchait les testicules (...) C'était terrible. Souvent il m'attrapait les fesses ; il essayait de déprécier mon travail. A ce moment-là je ne l'ai pas dénoncé. Aujourd'hui oui, et Ruiz aussi", a-t-il déclaré.

Le football colombien dans la tourmente. Oscar Julian Ruiz, qui n'avait pas réagi mercredi soir, a officié durant les Coupes du monde 2002, 2006 et 2010. Il a arbitré de nombreuses rencontres internationales sud-américaines ainsi qu'en Copa Libertadores. Ces dénonciations contre Oscar Julian Ruiz et Imer Machado ajoutent au scandale qui éclabousse ces jours-ci le football colombien pour des cas de harcèlement sexuel et professionnel, dont auraient été victimes des joueuses des équipes féminines U17 et senior.