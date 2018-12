Colombie : le dissident des Farc le plus recherché abattu

Walther Arizala, alias "Guacho", le dissident de l'ancienne guérilla des Farc le plus recherché par la Colombie et l'Equateur, a été abattu vendredi lors d'une opération des autorités colombiennes à la frontière des deux pays, a annoncé le gouvernement.

"Aujourd'hui, dans le cadre d'une action conjointe héroïque de l'armée et de la police, avec l'appui du CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones - Services techniques d'investigations) du procureur général nous pouvons confirmer que (Arizala) alias 'Guacho' est tombé dans une opération et a été abattu", a annoncé à la presse le président colombien Iván Duque. L'opération menée dans des régions forestières du département frontalier de Nariño, "a fait tomber un des plus terribles criminels que notre pays a connu", a-t-il ajouté.

Ex-guérillero des Farc ayant rejeté l'accord de paix signé fin 2016, à la suite duquel la plus ancienne rébellion des Amériques a déposé les armes et s'est transformée en parti politique, "Guacho" était depuis devenu le bras armé du cartel mexicain de Sinaloa, selon les autorités. Sans commandement unifié, les rebelles dissidents opèrent dans des zones isolées de Colombie où ils se disputent les revenus générés par le narcotrafic et les mines illégales. Selon les renseignements militaires, ils compteraient quelque 1.200 combattants.