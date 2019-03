Climat : forte mobilisation à Berlin autour de la Suédoise Greta Thunberg

Au moins 20.000 jeunes ont de nouveau fait la grève de l'école vendredi à Berlin pour manifester contre le réchauffement climatique en présence de la Suédoise Greta Thunberg, initiatrice d'un mouvement désormais mondial. "Nous voulons un avenir. Est-ce trop demander?", a lancé l'adolescente de 16 ans, invitant les jeunes à rester combatifs.

Ils étaient venus nombreux pour rencontrer leur modèle : au moins 20.000, selon le policier chargé des opérations, environ 25.000 selon les organisateurs berlinois du mouvement "FridaysforFuture".

"Nous devons paniquer". "Les vieilles générations n'ont pas réussi à venir à bout de la plus grande crise de l'humanité", a poursuivi Greta Thunberg, pour la première fois à Berlin, lors d'une courte allocution en anglais. Ils se contentent "de nous tapoter sur la tête et nous disent, tout va s'arranger (...)". "Mais nous devons nous inquiéter. Nous devons paniquer!", a-t-elle martelé.

This is how @GretaThunberg is welcomed here at #FridaysForFuture in #Berlin. Wow. pic.twitter.com/A630QT4PD9