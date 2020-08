Cités lacustres, tapas de sauterelles et sable blanc : comment bien découvrir le Cambodge

Comment rassembler les amoureux des temples traditionnels, les fans des villages de pêcheurs et les aficionados de pratiques culinaires exotiques ? Le Cambodge a peut-être trouvé la solution, en offrant une gamme de paysages et de pratiques culturelles extrêmement variés, que Jean-Bernard Carillet vous invite à découvrir dans sa chronique de l'émission Et si on partait ? sur Europe 1. L'auteur pour le Lonely Planet dévoile ses coups de cœur d'un pays peu connu en France, mais qui gagne définitivement à l'être.

La douceur de vivre de Phnom Penh

En arrivant au Cambodge, on peut commencer sa visite par Phnom Penh, la capitale. À la différence des autres métropoles asiatiques, comme par exemple Hong Kong ou Bangkok, Phnom Penh garde un charme presque provincial. Il n'y a pas de gratte-ciel, pas de côté trépidant, mais une incroyable douceur de vivre, une indolence, qui fait qu'on y prend rapidement ses marques. Depuis quelques années, avec les investissements chinois, cette ambiance est pourtant en train de changer.

Angkor et sa beauté ensorcelante

La visite peut s'enchaîner avec un tour du côté du site d’Angkor. Il s'agit d'un joyau touristique et d'un lieu archéologique majeur. Les visiteurs sont d’emblée captivés par la dimension historique du site. Angkor était le centre politique et culturel de l'empire khmer, du 9e au 15e siècle, soit l'âme de la civilisation khmère. On estime qu'à son apogée, le site d'Angkor comptait un million d'habitants.

Il n'y a pas besoin d'être un passionné des vieilles pierres car le site lui-même prend aux tripes des visiteurs. On est totalement subjugué par sa taille : 300 km2, soit trois fois la superficie de Paris ! La beauté et la quantité de monuments impressionne tout autant. Il y a des dizaines de palais, des temples et des pagodes.

Le décor y est particulier : certains temples sont enserrés dans des lianes de banyans (des arbres avec racines aériennes), ce qui donne un aspect ensorcelant. De temps en temps, on voit un bonze en tenue traditionnelle, une toge orange, qui se balade au milieu de ces vestiges. Il faut prévoir deux à trois jours pour visiter ce site, en faisant une partie à pied, en tuk-tuk ou à vélo. L'idéal est de se faire accompagner par un guide francophone que l'on trouve à Siem Reap.

La vie aquatique au Tonlé Sap

Le lac Tonlé Sap est une immense mer intérieure au centre du pays. Cela fait vraiment du Cambodge un pays à part en Asie. Il s'agit du poumon vert du pays, qui a comme particularité de gonfler ou dégonfler au rythme des moussons, grâce à un phénomène de vase communicant avec le fleuve Mékong. Avec 14 mètres d'amplitude, c'est comme s'il y avait des marées. Ses eaux sont très poissonneuses, ce qui en fait le garde-manger du Cambodge.

Il est possible de se balader en barque au milieu des nombreux villages de pêcheurs installés sur ses rives. On dirait des cités lacustres, avec des maisons en bois ou en bambou tressé, certaines sur des pilotis. D'autres sont des maisons flottantes. Amarrées les unes aux autres, elles sont déplacées plusieurs fois par an pour suivre les bancs de poissons et s’adapter aux crues et décrues du lac. On y trouve des écoles, des épiceries, des stations-service. Ce peuple de l'eau, qui vit en harmonie avec la nature, est fascinant.

On assiste à des tranches de vie incroyables dans ce monde amphibie : on croise les enfants qui vont à l'école en barque, les mamans vont faire les courses dans des échoppes flottantes (bijoutiers, coiffeurs…), les pêcheurs ramènent les prises du jour. C'est un vrai monde à part.

S'essayer aux insectes

Prenons ensuite la route pour le sud du pays, avec un arrêt un peu particulier : Skun, à 70 km au nord de la capitale, et son marché aux insectes. Âmes sensibles s'abstenir ! Au Cambodge, les insectes et les araignées sont des mets de choix et on retrouve sur ce marché une grande diversité de produits frais : des fourmis, des crickets, des puces d'eau, des cancrelats, des tarentules, des vers à soie, des sauterelles… Ces aliments se dégustent frits, marinés, grillés, sautés au wok, en beignets ou encore rôtis au four.

À Siem Reap, près d’Angkor, il existe également des bars-restaurants spécialisés dans les insectes, comme des tapas de sauterelles, des nems aux fourmis, des beignets de tarentules et des salades de scorpions. Pour le dessert, on peut se laisser tenter par une fondue au chocolat, dans laquelle on trempe des crickets et des vers à soie, ou une salade de fruits frais avec des crickets caramélisés.

Un paradis caché à découvrir

Pour finir en beauté son séjour au Cambodge, quoi de mieux qu'une station balnéaire ? L'autre grand atout de ce pays réside dans sa façade maritime, avec un chapelet de stations balnéaires bien plus authentiques que leurs voisines thaïlandaises. On peut choisir Sihanoukville, Kampot, mais Kep a un charme particulier. C'est un peu le 'Cancale' local, sauf qu'on ne déguste pas les huîtres mais des crabes, vendus tous les matins directement sur le front de mer. Le poisson grillé y est également très bon.

Enfin, il existe des paradis cachés au Cambodge : pour la plage de sable blanc, l'eau turquoise, le farniente, les cocotiers, le petit bungalow et le hamac, l'idéal est d’aller dans l’une des îles au large du pays. Cela n'a rien à voir avec la Thaïlande, qui compte énormément d'îles. Voici le nom d'une pépite : Koh Rong, un endroit paradisiaque à 2 heures de bateau de Sihanoukville.