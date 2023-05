Chine : nouvelle escalade diplomatique entre Pékin et le Canada

Nouvelle crise diplomatique entre le Canada et la Chine qui a annoncé ce mardi l'expulsion de la consule canadienne à Shanghai, en représailles à une décision similaire d'Ottawa envers un diplomate chinois. 24 heures à peine après l’annonce de l’expulsion du diplomate chinois, accusé d’avoir menacé un député canadien et sa famille, c’est donc la consule du Canada à Shanghai qui doit faire ses bagages et quitter la Chine avant samedi. Le torchon brûle entre les deux pays et Pékin a durcit le ton.

"Normal et nécessaire"

"En réaction à la démarche peu scrupuleuse du Canada, la Chine a décidé de déclarer persona non grata la consule du Consulat général du Canada à Shanghai. Il s'agit d'une mesure prise par la Chine pour sauvegarder ses droits et intérêts légitimes, ce qui est tout à fait normal et nécessaire", indique le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Les relations entre Pékin et Ottawa se sont fortement dégradées ces dernières années, notamment après l'arrestation par le Canada d'une responsable du groupe Huawei, le géant chinois des télécoms, et l'emprisonnement, en représailles par la Chine, de deux ressortissants canadiens. Tous ont depuis été libérés mais les tensions perdurent. La Chine est notamment soupçonnée d'avoir tenté d'interférer dans les élections canadiennes de 2019 et de 2021 et d’avoir installé des commissariats clandestins au Canada pour surveiller ses ressortissants.